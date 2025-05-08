Официальное признание жестового языка - прочный фундамент для построения инклюзивного общества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля 2025 года подписал Закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О правах лиц с инвалидностью», официально признавший азербайджанский жестовый язык средством общения для лиц с полной потерей слуха при использовании устной формы государственного языка.

Согласно документу, финансируемые государством и имеющие статус общественного вещателя национальные телеканалы теперь обязаны сопровождать новостные программы в прайм-тайм переводом на азербайджанский жестовый язык, осуществляемым квалифицированными специалистами. Данное решение является важным шагом на пути к инклюзивному обществу и соответствует международным обязательствам Азербайджана.

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Учитывая значимость внесенных изменений для сообщества лиц с нарушениями слуха, 1news.az обратился за комментариями к председателю Общественного объединения «Поддержка глухих» Кямрану Абасову, который рассказал об онлайн-словаре азербайджанского жестового языка, подчеркнув его интерактивность и доступность для людей с нарушениями слуха и речи, а также для всех, кто стремится изучать этот язык.

«Такие словари обычно представлены в видеоформате и наглядно демонстрируют жестовое обозначение каждого слова или фразы. Кроме того, словарь оснащен функцией поиска, сортировкой по категориям и возможностью обучения на примерах предложений, используемых в повседневной жизни», - сказал он.

К.Абасов отметил, что на данный момент на платформе jestdili.az размещено более 3500 видеороликов, содержащих объяснения слов, и около 500 предложений: «Словарь будет доступен пользователям не только через веб-интерфейс, но и через мобильное приложение с обучающей платформой, обеспечивающей поэтапное изучение, которое планируется запустить в ближайшее время. Это, безусловно, важный шаг в систематическом обучении жестовому языку и его популяризации среди широкой аудитории».

Кямран Абасов также привлек внимание к статистическим данным, согласно которым в Азербайджане проживает более 20 тысяч человек с нарушениями слуха.

«Учитывая членов их семей и близкое окружение, это число возрастает в 2-3 раза, охватывая значительную часть населения. Несмотря на это, общее количество сурдопереводчиков и профильных специалистов в стране не превышает 20 человек. Это довольно низкий показатель, особенно с учетом существующей потребности. В связи с этим создание онлайн-платформы, такой как jestdili.az, является важной инициативой. Данная платформа предоставляет пользователям возможность в любое время и в один клик удобно использовать словарь азербайджанского жестового языка. Это отвечает потребностям как людей с нарушениями слуха, так и тех, кто хочет изучать жестовый язык, способствуя тем самым повышению инклюзивности в обществе», - подчеркнул он.

По его словам, жестовый язык должен применяться не только на телевидении, но и широко использоваться и быть доступным во многих других сферах общественной жизни.

«К основным областям применения относятся образовательные учреждения, в частности, специальные школы и модели инклюзивного образования, где необходимо расширять преподавание и использование жестового языка. В государственных и официальных учреждениях, таких как центры ASAN xidmət, поликлиники и больницы, следует обеспечить предоставление услуг на жестовом языке для более удобного и равноправного обслуживания граждан. В судебной и правовой системах для защиты прав граждан с нарушениями слуха и обеспечения их доступа к правосудию должны работать квалифицированные переводчики жестового языка. В общественном транспорте, на автовокзалах, железнодорожных станциях и в аэропортах крайне важно создать информационные визуальные системы и системы поддержки с использованием жестового языка. В банковской, почтовой и других сферах обслуживания следует поощрять предоставление услуг на жестовом языке с целью повышения удовлетворенности клиентов и уровня инклюзивности», - заявил он.

Кямран Абасов также отметил, что изучение новых слов и обогащение повседневной речи, эффективное общение в социальных сетях и общественных местах, понимание терминов и понятий, встречающихся в учебной или рабочей среде, более свободное взаимодействие с другими людьми с нарушениями слуха, а также помощь членам семьи и близким в улучшении коммуникации являются важными целями.

«Среди ресурсов для изучения жестового языка можно выделить курсы Общественного объединения «Поддержка глухих» и аналогичных организаций, проекты, реализуемые в сотрудничестве с Университетом ADA (например, проект Jest+), а также ряд инклюзивных центров», - заключил К.Абасов.

Значимость внесенных в Закон изменений в беседе с 1news.az отметил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Шахин Сеидзаде.

«Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в отечественном законодательстве впервые появляется понятие азербайджанский жестовый язык ("Аzərbaycan işarət dili"). Это имеет огромное значение, поскольку создается правовая база для корректирования других законодательных норм и актов», – сказал парламентарий.

Он также отметил, что указанные изменения открывают для примерно 30 тысяч человек, использующих жестовый язык, в Азербайджане дополнительные возможности в плане доступа к информации.

«В частности, отныне на государственных и общественных телеканалах в прайм-тайм новостные выпуски будут сопровождаться переводом на жестовый язык. Это очень важно. Мы помним, как эта практика существовала несколько десятилетий назад, но со временем стала применяться реже. Теперь это станет обязательной нормой, и телеканалы должны будут обеспечивать перевод новостей на жестовый язык в прайм-тайм. Разумеется, это лишь первый шаг. Наличие специалистов на телевидении сформирует основу для их дальнейшей сертификации, обучения и подготовки Закон также предусматривает подготовку квалифицированных переводчиков, которые смогут оказывать услуги людям с нарушением слуха в различных структурах», - сказал Шахин Сеидзаде, выразив уверенность, что таким образом будет создана целая экосистема для профессиональной реализации людей, владеющих жестовым языком, в различных сферах.

Парламентарий также акцентировал внимание на международном опыте.

«Во многих странах жестовый язык официально признан или поддерживается государством. Например, в Новой Зеландии он является одним из государственных языков, в ЮАР, Норвегии, Финляндии и ряде других стран официально признан, хотя и не является государственным, как в США и Канаде. Сегодня Азербайджан присоединился к списку стран, где жестовый язык, не имея статуса государственного, официально признан и получил законодательную базу. Безусловно, международная практика в этой области будет очень полезна. Жестовый язык – это не только телевидение и обучение, но и экскурсии, тренинги, академическое и неформальное образование. Он крайне необходим. Представьте ситуацию, когда человек, владеющий жестовым языком, хочет заменить документ и вынужден обращаться за помощью к переводчику. Развитие соответствующей экосистемы и подготовка кадров позволят государственным структурам, особенно тем, кто работает с населением, применять эту практику напрямую», – сказал он.

В заключение депутат подчеркнул, что внесенные в законодательство изменения являются историческим событием, началом большого и важного процесса.

В свою очередь отметим, что развитие инфраструктуры жестового языка, включая онлайн-платформу jestdili.az, открывает новую эру в коммуникации для тысяч людей с нарушениями слуха в Азербайджане. Предстоит еще большая работа по внедрению жестового языка в различные сферы жизни, однако предпринятый шаг является прочным фундаментом для построения реально инклюзивного общества, где каждый гражданин имеет равные возможности для самореализации и взаимодействия.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему “Защита общественных и государственных интересов”