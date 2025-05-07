В Сикстинской капелле начались выборы Папы Римского

133 кардинала в возрасте до 80 лет вошли в Сикстинскую капеллу, где начался конклав - закрытая кардинальская ассамблея, на которой будет избран новый глава Римско-католической церкви. С оглашенной формулой extra omnes (все вон) кардиналов-выборщиков, каждый из которых может претендовать на папский престол, отрезали от внешнего мира.

Как передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола, в капелле отключена сотовая и прочая связь. После принесения клятвы о неразглашении (церемонию транслировал потрал Vatican News) уже за закрытыми дверями пройдет первое и единственное до конца дня голосование. Утром в соборе Святого Петра состоялась торжественная месса во имя успеха конклава, которую возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, не участвующий в конклаве в силу возраста (91 год). В своей проповеди он отметил сложность времен и большие ожидания в этот момент от церкви и Папы Римского, который «должен разбудить совесть общества».

На предшествовавших конклаву собраниях (конгрегации), в которых участие принимали все кардиналы (не только выборщики), были обозначены основные характеристики понтифика. Предстоятель Римско-католической церкви должен быть истинным пастырем, лидером, который знает, как выйти за рамки одной лишь католической церкви, способствуя диалогу и построению отношений с другими религиозными и культурными мирами. Отмечалось также, что понтифик, как и следует из этимологии самого происходящего из латыни слова, должен быть способным стать мостом и проводником, облегчать общение в момент, когда человечество дезориентировано и переживает кризис мирового порядка.