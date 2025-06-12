Лейла Абдуллаева: Азербайджан предпринимает важные шаги по защите морских экосистем

Азербайджан, как государство, расположенное на побережье Каспийского моря, предпринимает важные шаги по защите морских экосистем.

Объявление первой морской заповедной зоны и «точки надежды» на Каспии, 10-летний запрет на вылов осетровых и выпуск миллионов мальков в природу — вот некоторые из реальных шагов, предпринятых в этой области.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила об этом 11 июня в ходе своего выступления на Третьей Конференции ООН по океану, организованной в рамках Цели 14 в области устойчивого развития (ЦУР 14) – сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

Лейла Абдуллаева обратила внимание на меры по защите морской среды, реализуемые Азербайджаном в Каспийском море. Она также указала на важность совместного реагирования стран мира на общие вызовы, как это было на прошедшей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

«В прошлом году Баку под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева принимал COP29. Это событие показало, что, несмотря на глобальные разногласия, благодаря политической воле и сотрудничеству возможно достичь больших результатов. Мы приняли Бакинскую цель по климатическому финансированию, приступили к реализации статьи 6 Парижского соглашения и создали Фонд для возмещения потерь и ущерба. Сегодня мы должны поддерживать этот дух здесь, в Ницце. Океаны — это голубые легкие нашей планеты, и их защита — это не только экологический, но и экономический и гуманитарный вопрос. Азербайджан считает, что совместными усилиями мы сможем защитить не менее 30 процентов океанов к 2030 году. Это наша общая ответственность», - подчеркнула посол.

Источник: Азертадж