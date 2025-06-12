Эмин Амруллаев встретился с министром высшего образования, исследований и инноваций Омана - ФОТО

12 июня делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым встретилась с министром высшего образования, исследований и инноваций Султаната Оман доктором Рахмой бинт Ибрагим бин Саид Аль Махрукией в рамках 2-й конференции по обмену в области науки и технологий «Один пояс, один путь», которая прошла в китайском городе Чэнду.

В ходе встречи обсуждалось текущее сотрудничество с Султанатом Оман в сфере науки и высшего образования, а также перспективы его дальнейшего развития.