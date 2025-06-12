В Баку на автобусных полосах появятся специальные зоны для посадки и высадки пассажиров легковушек - ВИДЕО

В Баку на автобусных полосах отводятся специальные места для посадки-высадки пассажиров легковых автомобилей.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA),

Эти места организуются с учетом основных мест локации, удобства маневрирования транспортных средств и безопасности пассажиров.

Целью обозначено обеспечения возможности посадки-высадки пассажиров легковых машин без препятствий для движения общественного транспорта по автобусным полосам.