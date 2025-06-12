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Захарова предостерегает, Баку напоминает: разрешения у Москвы не спрашиваем

First News Media13:12 - Сегодня
Захарова предостерегает, Баку напоминает: разрешения у Москвы не спрашиваем

Предостережение, высказанное официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой в адрес Азербайджана и Армении в связи с их возможным сближением с НАТО - это реакция на то, что южнокавказские государства приняли участие в традиционных учениях, которые можно назвать, скорее, тренингом, потому что участие в них в основном носит больше штабной характер.

О этом заявил 1news.az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя высказывание М.Захаровой, по словам которой, Москва рассчитывает, что Азербайджан и Армения понимают обеспокоенность РФ деятельностью НАТО в регионе Южного Кавказа и осознают риски углубления взаимодействия с таким «агрессивным военным блоком».

«Мы уже более двух десятков лет взаимодействуем с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Ничего нового в этом нет. Я думаю, что в первую очередь предостережение Захаровой направлено в адрес правительства Никола Пашиняна, потому что в Армении сейчас идут активные разговоры чуть ли не о возможности закрытия российской базы в Гюмри и углубления партнерства с НАТО. Что касается Азербайджана, то он свою программу взаимодействия в рамках военного союза с Турцией проводит уже длительное время и без оглядки на Москву. И в этом смысле слова Марии Захаровой для нас не играют никакой роли», - подчеркнул Р.Мусабеков.

Он отметил, что позиция Баку по поднятому Захаровой вопросу ясная и не допускает никакой двусмысленности.

«Азербайджан о своей приверженности внеблоковому статусу заявил давно и придерживается этой линии четко. Никаких амбиций по вступлению в НАТО у Азербайджана никогда не было. Более того, Баку конкретно по этому вопросу неоднократно высказывался, что таких целей он перед собой не ставит. И в этом смысле, что там Мария Захарова говорит или не говорит - Азербайджан свою политику в этой области выстроил давно и менять ее не собирается. Но одновременно и не собирается спрашивать разрешения или оглядываться на Москву в части укрепления союзничества с Турцией», - сказал депутат.

Он отметил, что Азербайджан регулярно проводит совместные учения с Турцией, между двумя странами тесно развивается взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса, на высокий уровень поставлено сотрудничество в сфере военного образования: «Все это делается, и я еще раз повторяю, мы для этого просить разрешения у Москвы не собираемся».

На вопрос, не связано ли ревностное отношение России к сотрудничеству стран Южного Кавказа и НАТО с планами Москвы в дальнейшем совершить военное вторжение в этот регион, Р.Мусабеков заявил: «Ну, если кто-то себя чувствует легкой добычей, то пусть сделает выводы и примет меры, чтобы не стать таковой. Что же касается Азербайджана, то вряд ли после победы в 44-дневной войне и тех усилий, которые мы принимаем по дальнейшему укреплению нашего военного потенциала, у кого-то должна возникнуть иллюзия о том, что Азербайджан – легкая добыча. Ничего подобного. Азербайджан очень колючий и может дать отпор любому, кто попытается оказывать на него военное давление, независимо от того, исходит оно с севера, с юга, с запада или откуда бы то ни было еще».

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