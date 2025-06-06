 СНБ Армении: Двое несовершеннолетних жителей Сюника заблудились и оказались на территории Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

СНБ Армении: Двое несовершеннолетних жителей Сюника заблудились и оказались на территории Азербайджана

First News Media13:20 - Сегодня
СНБ Армении: Двое несовершеннолетних жителей Сюника заблудились и оказались на территории Азербайджана

Двое несовершеннолетних жителей Сюникской области заблудились и оказались на территории Азербайджана.

Об этом сообщает Служба нацбезопасности Армении, передают армянские СМИ.

«Согласно полученным данным, жители села Тех Сюникской области Карен Арменович Джангирян (27.06.2007 г) и Андрей Арменович Гягунц (13.01.2008 г) 6 июня в районе 01:20 на участке, прилегающем к селу Аравус, не сориентировались на местности и оказались на территории Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Предпринимаются необходимые меры для выяснения местонахождения граждан и обеспечения их безопасного возвращения.

Отметим, что по данным СМИ, несовершеннолетние пытались вернуть скотину, однако сами оказались на азербайджанской стороне, сообщают СМИ.

Поделиться:
203

Актуально

Общество

Символ духовности и милосердия. Азербайджан отмечает Гурбан-байрамы

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан – ВИДЕО

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлены жертвенные паи - ФОТО

Общество

В Шамахинском и Хызынском районах вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Армения

СНБ Армении: Двое несовершеннолетних жителей Сюника заблудились и оказались на территории Азербайджана

Мирзоян: процесс делимитации границы с Азербайджаном не зашел в тупик

Глава МИД: Армения готова поддержать предложение Баку по роспуску МГ ОБСЕ

Арарат Мирзоян: О присутствии американских пограничников на границах Армении речи нет

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

МВД России расследует провокационные высказывания армянского блогера в соцсетях - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

ААЦ: Пашинян подрывает основу взаимоуважения между государством и Церковью

Глава МИД: Армения готова поддержать предложение Баку по роспуску МГ ОБСЕ

Бывший вице-премьер Армении обвиняется в отмывании более $12 млн

Последние новости

СНБ Армении: Двое несовершеннолетних жителей Сюника заблудились и оказались на территории Азербайджана

Сегодня, 13:20

Шейх уль-ислам: Сегодня в Азербайджане нет никакого конфликта между религиями и сектами

Сегодня, 13:10

На всемирной выставке Expo 2025 в Осаке проведен Национальный день Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 13:00

Посольство США поздравило народ Азербайджана с Гурбан байрамы

Сегодня, 12:50

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан – ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Аргентина досрочно гарантировала себе первое место в отборе КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Сегодня, 12:30

Стала известна дата премьеры драмы телеканала НТВ «Константинополь», снятой в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлены жертвенные паи - ФОТО

Сегодня, 12:10

«Манчестер Сити» поздравил сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026

Сегодня, 12:00

AYNA организовало бесплатные автобусные рейсы в Sea Breeze на открытие летнего музыкального сезона

Сегодня, 11:50

Ссора на миллиарды долларов: СМИ подсчитали потери Трампа и Маска от публичного разноса

Сегодня, 11:40

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира

Сегодня, 11:30

В Шамахинском и Хызынском районах вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:16

Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства

Сегодня, 11:00

Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан – ВИДЕО

Сегодня, 10:50

Аллахшукюр Пашазаде намерен встретиться с новым Папой Римским

Сегодня, 10:45

США ввели санкции против четырех судей МУС

Сегодня, 10:44

В Баку совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

Сегодня, 10:40

Суд заблокировал еще одно решение Трампа

Сегодня, 10:37

Скончался заслуженный артист Зохраб Ахундов

Сегодня, 10:34
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36