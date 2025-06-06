СНБ Армении: Двое несовершеннолетних жителей Сюника заблудились и оказались на территории Азербайджана

Двое несовершеннолетних жителей Сюникской области заблудились и оказались на территории Азербайджана.

Об этом сообщает Служба нацбезопасности Армении, передают армянские СМИ.

«Согласно полученным данным, жители села Тех Сюникской области Карен Арменович Джангирян (27.06.2007 г) и Андрей Арменович Гягунц (13.01.2008 г) 6 июня в районе 01:20 на участке, прилегающем к селу Аравус, не сориентировались на местности и оказались на территории Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Предпринимаются необходимые меры для выяснения местонахождения граждан и обеспечения их безопасного возвращения.

Отметим, что по данным СМИ, несовершеннолетние пытались вернуть скотину, однако сами оказались на азербайджанской стороне, сообщают СМИ.