Новый вирус назвали причиной будущей катастрофы

Ученые из США обнаружили новый коронавирус HKU5-CoV-2, который может быть всего в одной мутации от того, чтобы начать заражать людей. Он был выделен из образцов летучих мышей в Китае и, по данным исследования, способен при определенных изменениях проникать в человеческие клетки.

Результаты опубликованы в Nature Communications, передает Лента.ру.

Опасения вызывает схожесть вируса с MERS-CoV — возбудителем ближневосточного респираторного синдрома, смертность от которого достигает 34 процентов. В лабораторных условиях исследователи создали псевдовирусы с шиповидным белком HKU5. Они показали: при конкретной мутации вирус может проникнуть в клетки с человеческими рецепторами ACE2 — теми же, что использует COVID-19.

Вирус пока циркулирует только среди летучих мышей, но при попадании в промежуточного носителя, например, циветту или норку, может приобрести нужные мутации. Ученые напоминают, что аналогичным путем возник и SARS-CoV-2. Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что HKU5 впервые зафиксировали в лаборатории, связанной с Уханьским институтом вирусологии.

«Хотя сейчас заражений среди людей не выявлено, вирусы этой группы уже на пороге. Их стоит внимательно отслеживать», — заявил ведущий автор работы профессор Майкл Летко из Университета штата Вашингтон. Исследование подчеркивает необходимость контроля за дикой природой и глобального надзора за коронавирусами.