Прокуратура Армении занялась имуществом бывшего губернатора Сюника

Бывшего губернатора Сюника Унана Погосяна, его супругу и сына вызвали в прокуратуру в рамках дела о незаконно нажитом имуществе.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Cемья Погосянов – сам экс-чиновник, его супруга и сын - приглашена в прокуратуру 8 мая для ознакомления с документами и представления своей позиции по делу.

Прокуратура не сообщает, что хочет изъять у бывшего чиновника, поскольку после предоставления всех доказательств перечень имущества может измениться.

Как пишут СМИ, назначение Погосяна губернатором в свое время было воспринято весьма неоднозначно. До смены власти в Армении в мае 2018 года он был первым заместителем начальника полиции республики. В октябре того же года он влился в команду новой власти и по решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна возглавил Сюникскую область. После поражения в карабахской войне в 2020 году ушел со своего поста, заявив, что «не может смириться с произошедшим».