Спикер парламента Армении: Мы думали, что позвоним русским, которые и остановят войну

«Наш политический срам в том, что, придя к власти, мы жили и думали в рамках той же логики и верили и доверяли той логике, которая существовала в течение 30 лет в вопросе Нагорного Карабаха (Карабахский регион Азербайджана - ред).

Об этом в беседе с журналистами 8 мая заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передают армянские СМИ.

По его словам, эта логика заключалась в том, что можно «позвонить русским, и они остановят войну». «В этом наш срам. Мы думали, что если эта система работала, то лучше ее не трогать. Но нам войну подбросили в карман и ушли. Да, стыдно, что мы позволили, чтобы войну, иллюзию и ложь подбросили нам в карман и ушли», - отметил Симонян.

Он добавил, что в январе 2020 года третий президент Серж Саргсян, когда его судили за коррупцию, взял мегафон и заявил, что «Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана». «Я думал, о чем он говорит. Они все прекрасно знали, знали это и во время апрельской войны 2016 года. Наш политический срам в том, что когда мы только пришли к власти, не представляли, что к Армении и армянскому народу можно относиться настолько враждебно», - подчеркнул Ален Симонян.