Баку выбирает принцип: Почему Ильхам Алиев не едет на 9 мая в Москву

Уже завтра в российской столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы над германским фашизмом. И уже точно известно, что приглашенный для участия в них Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в отличие от многих своих коллег по постсоветскому пространству, не поедет в Москву.

Отказ главы государства от участия в столь важных для Москвы мероприятиях, посвященных Победе, в завоевании которой Азербайджан, к слову, сыграл исключительную роль хотя бы тем, что на 80% обеспечивал фронт горюче-смазочными материалами, является сильным сигналом того, что уважение к собственной истории и национальному достоинству для него важнее символического присутствия на мероприятии. Это не дипломатический жест, не демонстрация обиды или дистанцирования. Речь идет о четком послании: приоритетом для Азербайджана всегда остаются его национальные интересы. Даже если речь идет о таких символически значимых событиях, как празднование Дня Победы, политическая целесообразность не может превалировать над принципами.

Решение Ильхама Алиева не ехать стало логическим следствием всего того, что произошло во взаимоотношениях Баку и Москвы в последние месяцы, и отражает принципиальную и взвешенную позицию азербайджанского руководства по ключевым вопросам двусторонней повестки. А в ней, между тем, скопилось достаточно нерешенных проблем.

Одним из ключевых факторов, лежащих в основе принятого решения, стала трагедия 25 декабря 2024 года, когда пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший через воздушное пространство над Грозным, был подбит российскими средствами ПВО. Несмотря на серьезные повреждения, экипаж сумел удержать управление и дотянуть до территории Казахстана, однако вблизи города Актау самолет потерпел крушение. В результате этой катастрофы погибли 38 человек. С тех пор российская сторона, несмотря на существовавшие в азербайджанском обществе ожидания, не признала ответственности за произошедшее, не принесла должных официальных извинений, не выразила готовности выплатить компенсации пострадавшим семьям и не предприняла шагов по установлению и наказанию виновных. Более того, Москва всячески пыталась замолчать эту тему, что вызывает в азербайджанском обществе справедливое негодование. Отказ от элементарных норм человеческого и межгосударственного поведения по столь чувствительному вопросу не может остаться без политических последствий.

Дополнительное напряжение внесли события в киберпространстве. В феврале 2025 года ряд азербайджанских медиаплатформ подвергся массированной атаке, не имевшей аналогов по масштабу и технической сложности. По данным соответствующих структур, источником кибервоздействия стала территория Российской Федерации. Установленный мотив, согласно психологическому и контентному анализу, может быть связан с решением азербайджанских властей прекратить деятельность в стране некоторых зарубежных организаций, не прошедших официальную регистрацию. Речь в том числе шла и о прекращении функционирования «Русского дома», а также обсуждался вопрос статуса азербайджанского подразделения международного информационного агентства Sputnik. В Баку это рассматривается исключительно как внутреннее юридическое решение, направленное на соблюдение законодательства и регулирование информационной среды. Попытки повлиять на это решение извне - тем более, посредством кибератак - не могут быть расценены иначе как недопустимое вмешательство.

К этому добавился инцидент, произошедший в начале мая, когда депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов был задержан в московском аэропорту, а затем депортирован. Он направлялся в Астрахань для участия в мероприятиях, посвященных 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Вполне естественно, что подобные действия российской стороны, не предоставившей внятного объяснения произошедшему, были восприняты в Баку как недружественный шаг, направленный не только против конкретного представителя законодательной власти, но и против символа, имеющего особое значение для всего азербайджанского общества.

Все эти эпизоды - от трагедии с самолетом до атак в информационном поле - не просто вызывают вопросы, но и входят в прямое противоречие с духом и буквой подписанной в феврале 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. Этот документ был призван зафиксировать прочную основу двусторонних отношений: уважение суверенитета, стратегическую координацию, равноправие в подходах к международной политике и взаимную поддержку. Однако реальные действия, предпринятые российской стороной в последние месяцы, ставят под сомнение не только актуальность этих принципов, но и саму искренность заявленных намерений. А когда официальные соглашения остаются на бумаге, а практическая политика идет вразрез с декларируемыми установками, то теряется не только доверие, но и смысл подобных формулировок. Сотрудничество без уважения - это уже не союз, а мифическая конструкция, за которой нет содержания.

В этой связи решение Ильхама Алиева не участвовать в праздновании 9 мая в Москве - шаг, продиктованный не эмоциями, а политической логикой и суверенной ответственностью. Это трезвое напоминание, что Азербайджан - самостоятельный субъект международной политики, который не позволит обращаться с собой как с младшим партнером или придатком чужой внешнеполитической повестки. Это государство, которое умеет отличать символические жесты от реального уважения, а союзнические обязательства — от односторонних ожиданий.

Таким образом, Президент Азербайджана вновь подтвердил, что он — лидер, для которого интересы своей страны выше любых условностей и протокольных жестов. В эпоху, когда многие политики ищут компромиссы любой ценой, позиция Ильхама Алиева выделяется своей последовательностью и внутренней силой. Азербайджан не отворачивается от исторической памяти и не отвергает международное сотрудничество, но он ясно дает понять - уважение и партнерство должны быть взаимными. Все остальное - вторично.