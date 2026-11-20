Азербайджан продемонстрировал исторический прорыв в новом глобальном отчете Организации Объединенных Наций по развитию электронного правительства (UN E-Government Survey 2026), поднявшись за два года на 36 позиций — с 74-го на 38-е место.

Благодаря этому результату страна вошла в группу лидеров с наивысшим уровнем цифрового развития (Very High EGDI), встав в один ряд с Японией и Австрией, а по качеству и доступности онлайн-услуг и вовсе вошла в топ-11 стран мира наравне с Эстонией, опередив США, Великобританию и Канаду. Кроме того, республика заняла первое место в мире по уровню развития институциональной базы.

О том, за счет каких реформ стране удалось совершить столь резкий рывок, как Азербайджан выглядит на фоне соседей по региону, в комментарии 1news.az рассказал эксперт ИКТ Эльвин Аббасов:

«Последний отчет Организации Объединенных Наций по Индексу развития электронного правительства (EGDI) наглядно демонстрирует конкретный результат системной цифровой трансформации, проводимой в нашей стране. Продвижение за два года на 36 позиций — с 74-го на 38-е место в мире — и вхождение в подгруппу V3 категории «Очень высокий уровень EGDI» свидетельствуют о том, что наша технологическая архитектура выстроена правильно.

Наиболее примечательной стороной этого скачка является то, что по Индексу онлайн-услуг мы продвинулись на 56 позиций и заняли 11-е место в мире. По этому показателю мы обошли такие страны, как США, Великобритания, Канада и Норвегия. Разделение 10-го места с Эстонией по предоставлению услуг и 1-я строчка в мире по институциональной базе подтверждают зрелость нашей цифровой экосистемы.

Главными технологическими опорами, стоящими за этим результатом, являются внедрение принципа «единого окна» на базе mygov, межведомственный обмен данными в режиме реального времени посредством digital.bridge и Цифровой документооборот.

Определенная главой государства линия цифровой архитектуры, План действий на 2026–2028 годы и координация со стороны Совета цифрового развития создают условия для системной реализации этих процессов, сводя к минимуму бюрократию и человеческий фактор в государственных услугах.

Достигнутое 11-е место по Индексу онлайн-услуг показывает, что инфраструктура цифровых государственных услуг уже находится на уровне мировых лидеров. На следующем этапе за счет дальнейшего расширения телекоммуникационной инфраструктуры и повышения цифровых навыков человеческого капитала вхождение в топ-20 общего рейтинга становится вполне реальной целью».

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