Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям с предупреждением о соблюдении правил безопасности при вынужденной остановке.

Как передает 1news.az, в сообщении управления отмечается, что несоблюдение водителями правил безопасности при ДТП или вынужденной остановке в ряде случаев приводит к тяжелым трагедиям:

«К сожалению, иногда водители не осознают, что создают опасную ситуацию, оставляя автомобили на проезжей части без учета погодных и дорожных условий, интенсивности движения, ограниченной видимости, а также светлого или темного времени суток.

По закону водитель, чтобы произошедшее ДТП или возникшая техническая неисправность не привели к следующему инциденту, должен в первую очередь включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и постараться как можно быстрее освободить проезжую часть.

Знак аварийной остановки должен быть установлен на расстоянии не менее 30 метров от транспортного средства так, чтобы другие водители могли вовремя его заметить.

Кроме того, при поломке автомобиля водитель должен убрать его полностью с дороги, а если это невозможно — отогнать на тротуар или обочину и принять необходимые меры безопасности для предупреждения других водителей».

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращает внимание водителей на то, что из-за халатности неоднократно происходили тяжелые трагедии, и призывает их не относиться с безразличием к собственной жизни и здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих.