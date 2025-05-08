Нижняя палата Конгресса США поддержала переименование Мексиканского залива

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о переименовании Мексиканского залива в Американский.

Как передает ТАСС, трансляцию голосования в нижней палате американского законодательного собрания вел телеканал C-SPAN.

В поддержку законопроекта выступили 211 членов Палаты представителей, против - 206, в том числе все демократы и один республиканец. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената - верхней палаты Конгресса США. В случае одобрения президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

При этом американские СМИ сходятся во мнении о том, что законопроект вряд ли будет принят в Сенате, поскольку для этого будет необходима поддержка по меньшей мере семи законодателей от Демократической партии, находящейся сейчас в меньшинстве в обеих палатах Конгресса.