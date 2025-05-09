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Новый папа Римский заявил, что мир живет в эпоху революции

First News Media16:50 - Сегодня
Новый папа Римский заявил, что мир живет в эпоху революции

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которого избрали 267-м папой Римским, объяснил выбор своего папского имени Лев XIV тем, что мир живет в эпоху новой революции, как во времена предшественника Льва XIII.

Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.

Как пишет издание, по завершению ужина кардиналов с новым понтификом после конклава Лев XIV сказал, что хочет уделять особое внимание вопросам социального порядка в современном мире, который переживает цифровую революцию.

«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции», — рассказал кардинал Ласло Немет.

Кардинал напомнил, что во времена предыдущего Льва XIII, который жил на рубеже XIX и ХХ веков, произошла индустриальная революция.

Немет отметил, что сейчас, как и тогда, наблюдается серьезная проблема с рабочими местами. Новые технологии приводят к уменьшению необходимости в живой рабочей силе, заключил священник.

Источник: Gazeta.Ru

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