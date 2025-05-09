США и Великобритания заключили автомобильную сделку

США решили снизить пошлины на автомобили, которые завозят из Великобритании.

Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления на заводе компании Jaguar Land Rover. Трансляцию вел телеканал Sky News.

«Да, мы бы хотели пойти дальше в том, что касается пошлин, но крайне важно, что нам уже сейчас удалось заключить эту сделку, так как это позволяет сохранять рабочие места и создавать новые», — заявил премьер.

Торговое соглашение предусматривает квоту на 100 тыс. британских автомобилей в год. С них будут взиматься пошлины в размере 10%.

Источник: Gazeta.Ru