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Мексика подала в суд на Google за переименование залива

First News Media23:45 - 09 / 05 / 2025
Мексика подала в суд на Google за переименование залива

Власти Мексики подали в суд на корпорацию Google за переименование Мексиканского залива в Американский в картографическом сервисе Google Maps.

Об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум, передает ТАСС.

«Иск уже подан, <…> и он все еще находится на рассмотрении», - сообщила президент Мексики в ходе ежедневной пресс-конференции.

«Все, чего мы хотим, - это чтобы указ правительства США [о переименовании Мексиканского залива в Американский] был выполнен. В указе правительства Соединенных Штатов относительно Американского залива упоминается только та часть, которая соответствует континентальному шельфу США, а не весь залив, поскольку у правительства нет полномочий присваивать имя всему заливу», - объяснила Шейнбаум.

«Мы бы ничего не могли сказать об изменении названия штата, горы или озера. Они могут называть свою часть территории как угодно. Но часть, соответствующая Мексике, не может быть переименована», - добавила она.

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