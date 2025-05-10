При ударах Индии по пакистанской части Кашмира погибли 13 мирных жителей
Не менее 13 человек погибли в результате индийских ударов в пакистанской части Кашмира.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По его информации, более 50 человек получили ранения.
В ночь на 10 мая Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Представитель ВС Пакистана назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион. В ответ на агрессию соседнего государства правительство исламской республики объявило о начале крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»).
Источник: ТАСС
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