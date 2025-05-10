Новый канцлер Германии угрожает России санкциями в случае отказа от перемирия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об ужесточении санкций в отношении России в случае, если Москва откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня.

«Мы согласны с американским правительством, с [президентом США] Дональдом Трампом. Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры», - сказал Мерц в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру в ходе визита в Киев. Он утверждал, что теперь «мяч на стороне России». Российская сторона, по его словам, «должна ответить на это предложение».

Если Москва не отреагирует и откажется от мирных переговоров, реакция ЕС, Великобритании и США будет хорошо скоординированной, подчеркнул канцлер ФРГ. «Затем последует масштабное ужесточение санкций, и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная», - заявил Мерц. Он считает, что сейчас между европейскими союзниками и США наблюдается «удивительно высокий уровень согласия».

В то же время канцлер ФРГ уклончиво ответил на вопрос о возможных личных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных», - заявил он.

Источник: ТАСС