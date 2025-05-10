Турция поддерживает усилия по безусловному прекращению огня в Украине

Турция поддерживает усилия по обеспечению безусловного прекращения огня в Украине и готова выполнить часть миссии по наблюдению за его соблюдением.

Об этом, как сообщили ТАСС источники в МИД Турции, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в онлайн-обращении к участникам встречи «коалиции решительных» по Украине.

«Фидан заявил о приверженности Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, поддержке обеспечения безусловного прекращения огня и усилий, прилагаемых в этом направлении. Он отметил, что в случае обеспечения режима прекращения огня Турция готова выполнить свою часть миссии по наблюдению за его соблюдением», - сообщили источники в МИД Турции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев на фоне сообщений о том, что европейские страны намерены в ближайшее время выступить с собственной инициативой о перемирии, схожей с американской. В пятницу Мерц сообщил, что члены ЕС подготовили проект коммюнике, похожий на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине. Его планируется представить в ближайшее время.

Источник: ТАСС