Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу

Индия и Пакистан согласовали прекращение огня.

Об этом заявил на брифинге первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

По его словам, по итогам переговоров военных двух стран «было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени (15:30 по Баку)».

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также подтвердил информацию о достижении соглашения о прекращении огня с Индией.

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе без ущерба для своего суверенитета и территориальной целостности», - написал Дар в X.

Ранее о прекращении огня между Пакистаном и Индией объявил президент США Дональд Трамп.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», — написал Трамп.

Он поздравил обе страны с тем, что они «проявили здравый смысл».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в последние 48 часов общались с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана согласились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — сообщил Рубио.