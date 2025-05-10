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«Коалиция решительных» требует от РФ пойти с 12 мая на 30-дневное прекращение огня

First News Media18:01 - Сегодня
«Коалиция решительных» требует от РФ пойти с 12 мая на 30-дневное прекращение огня

Страны «коалиции решительных» договорились требовать от России начать с понедельника, 12 мая, полное и безусловное прекращение огня на 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с участием лидеров Франции, Великобритании, Польши и Германии.

По его словам, требование к России стало главным результатом встречи.

«Самое главное, что мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты», – заявил Зеленский.

По его словам, попытка выдвижения условий будет свидетельством намерений затянуть войну и сорвать дипломатию.

«Прекращение огня должно быть всеобъемлющим; в воздухе, на море, и на суше. Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США. Это действительно реалистично», – подчеркнул президент.

По его словам, прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических, гуманитарных основ мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон добавил, что мониторинг прекращения огня главным образом будут обеспечивать американцы, но все остальные также будут участвовать.

«Есть более 30 стран, которые будут требовать, чтобы начиная с 12 числа началось прекращение огня на 30 дней без всяких условий на суше, на море и в воздухе с мониторингом, который главным образом будут обеспечивать американцы, но все будут участвовать», – сказал он.

Как отметил Макрон, это позволит немедленно начать переговоры по чувствительной инфраструктуре и по гарантиям безопасности.

«В случае нарушения прекращения огня мы согласились, что будут массированные санкции. Они уже сейчас будут готовиться и координироваться между американцами и европейцами», – подчеркнул французский президент.

Как сообщалось, после встречи «коалиции решительных» ее участники вместе с Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: «Европейская правда»

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