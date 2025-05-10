В Баку сгорел 4-комнатный дом
В Хазарском районе столицы произошёл пожар в жилом доме
Пожар произошёл в одноэтажном четырёхкомнатном жилом доме, расположенном в Хазарском районе города.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, предоставленной ведомством, огнём были уничтожены горючие конструкции здания общей площадью сто квадратных метров. Примыкающий к дому навес удалось уберечь от распространения огня.
Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место подразделениями противопожарной службы. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
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