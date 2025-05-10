В Баку сгорел 4-комнатный дом

В Хазарском районе столицы произошёл пожар в жилом доме

Пожар произошёл в одноэтажном четырёхкомнатном жилом доме, расположенном в Хазарском районе города.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, предоставленной ведомством, огнём были уничтожены горючие конструкции здания общей площадью сто квадратных метров. Примыкающий к дому навес удалось уберечь от распространения огня.

Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место подразделениями противопожарной службы. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.