Пакистан уничтожил аэродром и авиабазы в Индии

Пакистанская армия уничтожила аэродром в индийском городе Бхатинда, а также авиабазу в индийском городе Акхнур.

Об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, передает ТАСС.

Кроме того, как говорится в заявлении, военные Пакистана уничтожили штаб бригады индийских Вооруженных сил Индии в деревне Бхимбер-Гали округа Пунч региона Джамму и Кашмир.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.