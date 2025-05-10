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Ватикан показал герб нового папы Римского

First News Media22:30 - Сегодня
Ватикан показал герб нового папы Римского

Государственный секретариат Ватикана опубликовал на своей странице в соцсети X официальный герб нового папы Римского Льва XIV.

На нем изображен двухчастный щит. На левой его стороне на голубом фоне нарисована белая лилия, олицетворяющая непорочность Девы Марии. На второй стороне щита можно увидеть символ августинского ордена, к которому принадлежит понтифик, — пронзенное стрелой сердце в огне на Библии. Оно отсылает к словам святого Августина: «Ты поразил сердце мое словом Твоим».

Под щитом в качестве девиза приведены слова того же святого: «Да будут все едино». Кроме того, на гербе изображены два скрещенных ключа от земного и небесного царства. Они символизируют власть папы.

Источник: Gazeta.Ru

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