В Индии сообщили о переброске войск Пакистана для наступления

Пакистан перебрасывает свои войска на передовые позиции с целью проведения наступательной операции и эскалации обстановки на границе с Индией, сообщила на брифинге представитель индийских ВВС полковник Виомика Сингх.

«Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции, что свидетельствует о наступательных намерениях с целью дальнейшей эскалации ситуации», - сказала она.

По ее словам, «вооруженные силы Индии подтверждают приверженность деэскалации конфликта при условии, что пакистанские военные ответят взаимностью».

Источник: ТАСС