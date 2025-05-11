Эрдоган оценил предложение Путина по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров по Украине в Стамбуле.

Об этом сообщает администрация турецкого лидера, передает ТАСС.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Отмечается, что лидеры стран обсуждали двусторонние отношения между Турцией и РФ, региональные и глобальные вопросы.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — заявил Эрдоган.

Источник: Gazeta.Ru