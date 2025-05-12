Еврокомиссия подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины

Еврокомиссия уже подписала первые контракты об инвестициях в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между ЕС и Украиной в Брюсселе.

«Глава внешнеполитической службы ЕС 9 мая заявила, что ЕС инвестирует €1 млрд в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны», - заявил Фрис. Он также высказал мнение, что Украина «может многому научить ВПК ЕС».

По его словам, ЕС и Украина решили создать «еще одну совместную комиссию», которая займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом.

9 мая Еврокомиссия объявила, что Евросоюз в общей сложности потратил на поддержку Украине €150 млрд, из которых на поставки оружия Киеву пошли €50 млрд, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

Источник: ТАСС