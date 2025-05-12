Страны ЕС приступили к согласованию 17-го пакета санкций против РФ

Страны ЕС приступили к согласованию 17-го пакета санкций против России, говорится в повестке заседания Комитета постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) на понедельник.

Послы рассмотрят рестриктивные меры против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, отмечается в документе.

Еврокомиссия представила 17-й пакет санкций странам сообщества на прошлой неделе. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, ЕК предлагает внести в черный список 60 физических лиц и организаций и 150 танкеров, перевозящих российскую нефть, не обращая внимания на попытки запада установить потолки цен.

ЕК добивается утверждения этого пакета на встрече глав МИД ЕС 20 мая.

Источник: ТАСС