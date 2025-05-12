В Баку задержан наркокурьер с крупной партией героина и марихуаны

В столице задержан еще один наркокурьер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, сотрудники 19-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района в результате операции по борьбе с незаконным оборотом и продажей наркотических средств задержали 48-летнего Рашада Меджидова, ранее уже судимого за преступления, связанные с наркотиками.

У него было обнаружено и изъято около 1 килограмма марихуаны, героина и психотропное вещество метамфетамин.

В своих показаниях Р.Меджидов сообщил, что к наркокурьерству его привлек гражданин Ирана, личность которого устанавливается следствием, и планировал продажу наркотиков за материальное вознаграждение.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.