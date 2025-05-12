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Apple рассматривает повышение цен на новые iPhone

First News Media17:25 - Сегодня
Apple рассматривает повышение цен на новые iPhone

Компания Apple планирует повысить цены на новые модели iPhone, которые будут представлены осенью, пытаясь компенсировать последствия торговых пошлин на китайские товары.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Несмотря на частичное снижение пошлин в рамках торгового соглашения между США и Китаем, 20% тарифы на смартфоны, введенные администрацией Дональда Трампа, остаются в силе. Apple стремится избежать прямой связи между повышением цен и пошлинами, акцентируя внимание на новых функциях и дизайне устройств.

По данным источников, компания уже начала переносить часть производства в Индию, однако выпуск флагманских моделей iPhone Pro и Pro Max по-прежнему сосредоточен в Китае. Аналитики прогнозируют, что к 2026-2027 году Индия сможет удовлетворить спрос на iPhone в США, но Китай останется ключевым поставщиком компонентов.

Гендиректор Apple Тим Кук ранее заявил, что пошлины приведут к дополнительным расходам в размере $900 млн уже в этом квартале. Компания изучает возможность переноса производства в США, но этот процесс займет годы.

Источник: ТАСС

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