Стоимость золота обвалилась на фоне договоренностей США и Китая

Мировые цены на золото, выросшие в мае на 3,7 процента, снизились в понедельник, 12 мая, почти на четыре процента, примерно до 3215 долларов за тройскую унцию, теряя на момент написания материала 3,85 процента.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Обвал стоимости драгметалла произошел на фоне новости о заключенных США и Китаем договоренностях, фактически остановивших развернувшуюся с начала апреля торговую войну — с нынешних 145 и 125 процентов Вашингтон и Пекин на 90 дней опустят взаимные тарифы до 30 и 10 процентов соответственно.