Трамп выразил намерение поехать в Стамбул для участия в российско-украинских переговорах

Президент Дональд Трамп может присоединиться к переговорам между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле в этот четверг.

Как сообщает Reuters, об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

Трамп назвал оптимистичным решение президентов России и Украины провести прямые переговоры и выразил уверенность в результативности этой встречи.

"Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч. Но такая возможность существует, если я буду уверен, что это принесет пользу" — сказал он.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что российская сторона согласится на условия о 30-дневном прекращение огня с Украиной.