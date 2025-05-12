Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подробно обсудил перспективы урегулирования на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным в телефонном разговоре 11 мая.

Выступая с обращением к нации после заседания кабинета министров, он также сообщил, что 12 мая поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.

"У нас состоялся обстоятельный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили с ним множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Только что поговорили [по телефону] с Зеленским. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос президентом США Дональдом Трампом, говорили о шагах, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие. Мы поддерживаем стремление Трампа разрешать конфликты путем диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган.

"Мы выразили готовность внести свой вклад в переговоры [в Стамбуле] сообщили, что будем рады принять их у себя и рассчитываем на их успех", - отметил турецкий лидер.

Источник: ТАСС