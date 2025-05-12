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Азербайджан и в этом году проведет Бакинскую неделю климатической деятельности

First News Media22:20 - 12 / 05 / 2025
Азербайджан и в этом году проведет Бакинскую неделю климатической деятельности

После успешного завершения COP29 Азербайджан и в этом году проведет Бакинскую неделю климатической деятельности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию о мероприятии, которое пройдет в Баку с 29 сентября по 3 октября, предоставили президент COP29 Мухтар Бабаев и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи.

Мухтар Бабаев сказал, что Азербайджана был удостоен большой чести провести у себя COP29 и полученные результаты вызывают гордость. Он подчеркнул, что из-за продолжающихся последствий изменения климата деятельность не должна прекращаться и этот вопрос должен оставаться в центре внимания как на глобальном, так и на региональном уровнях: «Азербайджан сохранит лидирующие позиции в климатических мерах в регионе и продолжит демонстрировать возможности зеленого перехода. Во время председательства Бразилии на COP30 будут осуществляться тесное сотрудничество для достижения поставленных этой страной целей».

Нигяр Арпадараи отметила, что для справедливого и безопасного климатического перехода необходима широкая общественная поддержка. Прошедшая в прошлом году Бакинская неделя климатической деятельности стала важной инициативой в этом отношении, и в этом году эта инициатива будет продолжена и создаст новые возможности для сотрудничества и обмена опытом. Лидер высокого уровня также указала на расширение партнерства Баку с Лондоном и Рио-де-Жанейро в области климата.

В рамках Бакинской недели климатической деятельности пройдут международные конференции, семинары, круглые столы и культурные мероприятия. На мероприятии соберутся специалисты в области климата, представители государственных учреждений, гражданского общества и инвесторы.

В этом году программа Бакинской недели климатической деятельности включает такие ключевые темы, как энергетический переход, устойчивое сельское хозяйство и управление водными ресурсами, города и строительная среда, наука, технологии и инновации, устойчивое экономическое развитие, МСБ и зеленые навыки, молодежь и стартапы нового поколения, адаптация к изменению климата и устойчивость.

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