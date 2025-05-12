Президент Болгарии предложил провести референдум о переходе на евро

Президент Болгарии Румен Радев внесет на рассмотрение Народного собрания предложение о проведении национального референдума по вопросу о присоединении страны к еврозоне.

«Глава государства вносит в Народное собрание предложение о проведении общенационального референдума с вопросом «Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту «евро» в 2026 году?», - говорится в коммюнике пресс-службы президента.

По словам Радева, введение единой европейской валюты должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса. В связи с этим президент отмечает, что в болгарском обществе нет единого мнения о готовности к этому решению и о дате его принятия.

Ожидается, что после обсуждения в ведущих парламентских комитетах депутаты на пленарном заседании примут решение, проводить ли предложенный референдум.

Ведущие политические партии отвергают инициативу президента о референдуме по еврозоне. В ее поддержку высказалась несколько партий.

Источник: РИА Новости