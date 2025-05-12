Польша закроет генконсульство РФ в Кракове

Польша приняла решение о закрытии российского генконсульства в Кракове.

Об этом сообщил глава МИД Радослав Сикорский.

Министр объяснил данный шаг наличием доказательств того, что «российские спецслужбы совершили преступный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

В конце октября 2024 года польские власти также приняли решение о закрытии диппредставительства РФ в Познани. В связи с этим пребывание сотрудников российского ведомства на территории государства было признано нежелательным.

Источник: РИА Новости