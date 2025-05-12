Землю атакует геомагнитная буря

Геомагнитное поле находилось в спокойно-активном периоде, отмечались кратковременные повышения до уровня G1.

Однако в первые часы суток активность геомагнитного поля повысилась до уровня G1, в настоящее время Kp-индекс равен 4, и геомагнитное поле является активным.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Насреддина Туси, сегодня продолжится геомагнитная буря уровня G1.

В последующие дни ожидается повторное повышение геомагнитного поля до активного уровня под воздействием потоков корональных дыр положительной полярности.