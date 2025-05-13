Geo TV: в Пакистане из-за боевых действий на линии контроля погиб 51 человек
ВС Пакистана заявили, что в результате боевых действий на линии контроля погибли 40 мирных жителей и 11 военных. Еще 121 человек получил ранения.
Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) армии Пакистана.
10 мая стороны согласовали режим прекращения огня, но спустя несколько часов в ряде городов Джамму и Кашмира, а также в Пенджабе были замечены беспилотники, сработали системы ПВО. 12 мая газета Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных, политических контактов не будет.
Источник: ТАСС
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