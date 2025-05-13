Спецпосланник Трампа назвал главные темы переговоров по урегулированию в Украине

Обсуждение территорий Украины, ситуации вокруг ЗАЭС и обеспечения доступа Киева к водным путям будут главными темами переговоров России и Украины.

ОБ этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitabart.

По его словам, обсуждается возможность обеспечения украинской стороне стабильного доступа к Днепру и Черному морю. Это необходимо для выхода украинского экспорта на мировые рынки через порты и международные морские пути.

«Главные проблемы здесь – это регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану. Основные спорные вопросы касаются пяти регионов. Россия контролирует, имеет подавляющий контроль над двумя из этих регионов», - заявил Уиткофф.

Уиткофф подчеркнул важность организации прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Он выразил готовность лично участвовать в переговорах в качестве посредника от США.

Спецпосланник также отметил, что в случае отсутствия прогресса президент Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения участия США в урегулировании конфликта.

Источник: Anadolu