Спецпосланник Трампа назвал главные темы переговоров по урегулированию в Украине
Обсуждение территорий Украины, ситуации вокруг ЗАЭС и обеспечения доступа Киева к водным путям будут главными темами переговоров России и Украины.
ОБ этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitabart.
По его словам, обсуждается возможность обеспечения украинской стороне стабильного доступа к Днепру и Черному морю. Это необходимо для выхода украинского экспорта на мировые рынки через порты и международные морские пути.
«Главные проблемы здесь – это регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану. Основные спорные вопросы касаются пяти регионов. Россия контролирует, имеет подавляющий контроль над двумя из этих регионов», - заявил Уиткофф.
Уиткофф подчеркнул важность организации прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Он выразил готовность лично участвовать в переговорах в качестве посредника от США.
Спецпосланник также отметил, что в случае отсутствия прогресса президент Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения участия США в урегулировании конфликта.
Источник: Anadolu