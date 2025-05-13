В Азербайджане ужесточаются наказания за незаконный аборт

Причиняющие вред здоровью человека во время незаконного аборта будут осуждены на срок до 1 года.

Как передает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу, которая включена в повестку предстоящего 16 мая заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в случае причинения потерпевшему менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности в результате проведения аборта вне медицинского учреждения врачом либо лицом, не имеющим соответствующего высшего медицинского образования, предусматривается наказание в виде ограничения свободы сроком до одного года или лишения свободы сроком до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до двух лет.