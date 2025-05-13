При Министерстве иностранных дел Азербайджана создано Управление климатической дипломатии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев в ходе конференции «Сельское хозяйство, мобилизующее страны во имя природы», проведенной в рамках 30-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro.

По его словам, отныне данное управление будет постоянным участником переговоров по климатическим вопросам на международных площадках, обеспечивая вклад Азербайджана в эти процессы.

«Конечно, в соответствии с происходящими процессами будут формироваться новые политические позиции как в нашей экономике, так и в подходах к вопросам климата. Однако для нас основной целью является переход от амбиций к реализации достигнутых результатов», — подчеркнул Ялчын Рафиев.