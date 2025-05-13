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При Министерстве иностранных дел Азербайджана создано Управление климатической дипломатии

First News Media19:45 - Сегодня
При Министерстве иностранных дел Азербайджана создано Управление климатической дипломатии

При Министерстве иностранных дел Азербайджана создано Управление климатической дипломатии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев в ходе конференции «Сельское хозяйство, мобилизующее страны во имя природы», проведенной в рамках 30-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan и 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro.

По его словам, отныне данное управление будет постоянным участником переговоров по климатическим вопросам на международных площадках, обеспечивая вклад Азербайджана в эти процессы.

«Конечно, в соответствии с происходящими процессами будут формироваться новые политические позиции как в нашей экономике, так и в подходах к вопросам климата. Однако для нас основной целью является переход от амбиций к реализации достигнутых результатов», — подчеркнул Ялчын Рафиев.

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