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Продолжился судебный процесс над Рубеном Варданяном

First News Media20:00 - Сегодня
Продолжился судебный процесс над Рубеном Варданяном

13 мая продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством, представил им состав суда, переводчиков, секретарей, государственных обвинителей и т. д.

Далее было отмечено, что обвиняемый Рубен Варданян, обратившись, подал протест в судебную коллегию, рассматривающую дело. Адвокат подсудимого Авраам Берман поддержал протест.

Государственный обвинитель Тарана Мамедова, выражая отношение к протесту, заявила, что права обвиняемого, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, обеспечены, а защита не представила конкретных доказательств, подтверждающих заинтересованность судебной коллегии, рассматривающей дело, в уголовном преследовании, и просила суд оставить протест без рассмотрения.

Участвовавшие в процессе потерпевшие просили суд не удовлетворять протест.

Суд удалился на совещание для рассмотрения ходатайства. После совещания было оглашено решение суда относительно протеста стороны защиты. Согласно решению, протест был оставлен без рассмотрения. Председательствовавший на заседании Зейнал Агаев, обосновывая решение, подчеркнул, что сторона защита не представила в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики конкретных и достоверных доказательств того, что судейская коллегия, рассматривающая дело, заинтересована в уголовном преследовании.

Затем потерпевшие дали показания.

Потерпевший Эмиль Мехтиев в своих показаниях заявил, что во время пресечения масштабных провокационных действий, осуществляемых остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, получил ранения в результате падения и разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником в направлении Агдеринского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Э.Мехтиев отметил, что в результате падения и разрыва минометного снаряда, помимо него, различные телесные повреждения получили также Исмаил Гамбаров и Амин Магеррамов.

Выступивший в качестве потерпевшего Маис Кёроглуев в своих показаниях сообщил, что в Агдеринском районе в результате падения и разрыва рядом с ним снаряда управляемой противотанковой ракеты типа «Фагот», выпущенной остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, он и его сослуживец Гяхраман Исмаилов получили ранения.

Далее в качестве потерпевшего дал показания Асим Гараев. Он сообщил, что получил ранения в результате падения и разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями в направлении Агдеринского района.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший отметил, что в тот момент рядом с ним находились и погибли Мехди Аббасов, Дэвид Джалилов, Джавад Магеррамов, Али Тагиев и Расул Теймуров.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 20 мая.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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