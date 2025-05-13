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Суд вынес приговор женщине, ранившей сына ножом

First News Media21:20 - Сегодня
Суд вынес приговор женщине, ранившей сына ножом

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось расследование уголовного дела Ханым Имановой, обвиняемой в нанесении ножевых ранений сыну.

Как сообщает Oxu.Az, приговор был объявлен на заседании под председательством судьи Дадаша Иманова.

Суд приговорил Х.Иманову к 3 годам лишения свободы. Суд, применив к обвиняемой статью 70 (условное осуждение) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, назначил ей условное наказание с испытательным сроком на 2 года.

Согласно обвинительному заключению, инцидент произошел 15 сентября 2023 года в Тертерском районе. Ханым Иманова (1965 г.р.), проживающая на проспекте Г.Алиева в городе Тертер, на почве семейного конфликта в своем доме ранила ножом собственного сына, 32-летнего Нахида Иманлы.

Н.Иманлы был госпитализирован с колото-резаными ранами нижней задней области левой части грудной клетки.

По данному факту в районном отделе полиции было возбуждено уголовное дело.

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