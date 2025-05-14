В Kapital Bank состоялись обучающие тренинги по финансам и клиентскому опыту для студентов

Первый банк страны — Kapital Bank - продолжает оказывать поддержку молодежи, особенно студентам, в приобретении нового опыта и личностном развитии.

На этот раз в головном офисе банка были организованы специальные тренинги для студентов четырех вузов. Проект, направленный на повышение знаний молодых людей в области финансов и клиентского опыта, прошел на прошлой неделе.

Первым мероприятием стала экскурсия, проведенная в рамках сотрудничества с Азербайджанским университетом туризма и менеджмента. В ходе посещения студенты вуза ознакомились с деятельностью финансовых подразделений банка. В обучающей части им была предоставлена информация о новейших подходах в сфере финансового учета, внутренней бухгалтерии, финансового анализа и управления, материальной мотивации и регулятивной отчетности, а также они получили ответы на интересующие их вопросы.

Следующий проект под названием «CX day» был организован для студентов Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В рамках мероприятия эксперты банка поделились со студентами своими знаниями в области анализа и изучения клиентского опыта, а также о роли клиентского опыта в создании и развитии продукта. Участникам также была представлена стратегия личного развития и построения карьеры в этом направлении.

Посредством подобных инициатив, ориентированных на развитие молодых специалистов, банк стремится помочь им продвинуться на профессиональном пути и поддержать их карьерный рост. Отметим, что проекты являются постоянными, и до конца года другие студенты тоже смогут воспользоваться этой возможностью.

Kapital Bank — первый банк страны - входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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