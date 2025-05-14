Самолет на подставных лиц: Экс-глава авиации Армении обошел казну на миллионы

Бывший глава ГУГА (ныне Комитет гражданской авиации) Артем Мовсесян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, и нанесении крупного ущерба государству.

Об этом сообщает Следственный комитет, передают армянские СМИ.

По материалам дела, Мовсесян вместо того, чтобы приобрести самолет для возглавляемого им ведомства, основал компанию на имя своего родственника К.М и друга Ф.С и арендовывал у них воздушное судно. У своей же компании он арендовал самолет за 218 тыс. драмов за час лета, который очевидно не соответствовал международным летным стандартам. Со временем стоимость аренды самолета была повышена, в результате этих действий государству был нанесен ущерб в 274 млн драмов.

Мовсесян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, и нанесении крупного ущерба государству, Ф.С - в подделке документов и превышении должностных полномочий, а К.М - в превышении полномочий. В ходе следствия на имущество Мовсесяна был наложен арест.

Дело направлено прокурору на утверждение, после чего его направят в суд.

Отметим, что Артем Мовсесян занимал должность начальника ГУГА Армении в 2004-2016 гг.