Марк Рютте: Турция играет большую роль в урегулировании конфликта в Украине
Генсек НАТО Марк Рютте видит хорошее окно возможностей для лучшего продвижения в урегулировании конфликта в Украине.
«Турция играет в этом процессе большую роль», - заявил он, выражая отношение к предстоящим 15 мая Стамбульским мирным переговорам.
Рютте назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «невероятным лидером», пользующимся искренним уважением своих коллег.
Он также привлек внимание к достижениям турецкого оборонпрома, назвав это важным для всего Альянса.
Источник: TRT Haber
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