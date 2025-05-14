Марк Рютте: Турция играет большую роль в урегулировании конфликта в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте видит хорошее окно возможностей для лучшего продвижения в урегулировании конфликта в Украине.

«Турция играет в этом процессе большую роль», - заявил он, выражая отношение к предстоящим 15 мая Стамбульским мирным переговорам.

Рютте назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «невероятным лидером», пользующимся искренним уважением своих коллег.

Он также привлек внимание к достижениям турецкого оборонпрома, назвав это важным для всего Альянса.

Источник: TRT Haber