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2037 человек будут сдавать экзамен для участия в III стажировке студентов и выпускников «Маарифчи»

First News Media15:50 - Сегодня
2037 человек будут сдавать экзамен для участия в III стажировке студентов и выпускников «Маарифчи»

Объявлены результаты приема на III стажировку студентов и выпускников «Маарифчи», реализуемую по инициативе Министерства науки и образования АР при поддержке Фонда развития образования.

В процессе регистрации, в которой приняли участие 3542 человека, 2037 кандидатов, выполнивших условия конкурса, получили возможность принять участие в тестовом экзамене.

Экзамен пройдет онлайн 17 мая в 11:00 на платформе Microsoft Teams. На тестовом экзамене кандидатам будут предложены 60 вопросов, которые охватывают ситуативные темы, для проверки их логики, мировоззрения, информационных технологий и поведенческих навыков. Кандидаты, набравшие проходной балл по выбранному направлению на начальном этапе, будут допущены к этапу собеседования.

Следует отметить, что целью 4-месячной программы «Маарифчи» является предоставление возможностей для прохождения стажировки студентам и выпускникам, улучшение их знаний и навыков, оказание им поддержки в применении теоретических знаний в реальной рабочей среде и приобретении профессиональных навыков. Отобранные участники получат возможность пройти стажировку в различных структурных подразделениях и подведомственных органах Министерства науки и образования, региональных управлениях образования, а также в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.

Следует отметить, что в рамках I и II программ «Маарифчи» 24 участникам были предоставлены рабочие места в подведомственных органах Министерства науки и образования, а также в различных структурных подразделениях Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.

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