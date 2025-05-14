Умер «самый бедный президент в мире», бывший лидер Уругвая Хосе Мухика

Экс-президент Уругвая (2010–2015) Хосе Мухика умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил нынешний лидер страны Яманду Орси в X.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего коллеги Пепе Мухики. Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал он.

Мухика поддержал Орси на выборах президента в прошлом году.

В прошлом году бывший уругвайский лидер сообщил, что у него диагностировали рак пищевода. В начале января в интервью Busqueda он рассказал, что рак распространился на печень. Мухика решил прекратить борьбу с болезнью. «Почему? Потому что я старый человек и потому что у меня две хронические болезни. Мне не подходит биохимическое лечение или хирургия, потому что мое тело не выдерживает этого», — объяснил он.

Хосе Мухика родился 20 мая 1935 года в столице Уругвая Монтевидео. Был членом леворадикального движения «Тупамарос», около 14 лет провел в военных тюрьмах. С 2005 по 2008 год занимал пост министра животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Уругвая. На выборах президента 2009 года стал кандидатом от левой партии «Широкий фронт» и победил. В марте 2010 года вступил в должность президента.

В период президентства принял ряд либеральных реформ. В 2014 году Мухику выдвигали на Нобелевскую премию мира за подписание закона, легализующего употребление марихуаны в Уругвае. В 2015 году он покинул пост президента, затем был избран в сенат (верхняя палата Национальной ассамблеи), однако досрочно сложил полномочия в 2018 году.

Мухика известен как Эль Пепе (Пепе — уменьшительно-ласкательное от Хосе на испанском). За скромный образ жизни его прозвали самым бедным президентом в мире. Так, в течение своего президентского срока он жил на фамильной ферме неподалеку от Монтевидео, а почти всю зарплату отдавал на благотворительность. В 2014 году ему предлагали продать автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска за $1 млн, но Мухика отказался.

После ухода из сената он отказался и от пенсии сенатора. Мухика был женат на главе уругвайского сената, 80-летней Лусии Тополански.

Источник: РБК