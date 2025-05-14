Офис Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке ХАМАС

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху жестко отреагировал на критику израильской операции в секторе Газа со стороны президента Франции Эммануэля Макрон и обвинил французского лидера в поддержке палестинского движения ХАМАС и распространении анти-израильской пропаганды.

Ранее Макрон в эфире французского телевидения назвал политику Нетаньяху в секторе Газа «позорной» и обвинил Израиль в создании гуманитарной катастрофы в палестинском анклаве. Французский лидер также призвал пересмотреть соглашения о сотрудничестве с еврейским государством и расширить ограничения.

«Макрон снова решил поддержать смертоносную исламистскую террористическую организацию и повторить ее лживую пропаганду, обвиняя Израиль в кровавых наветах... Вместо того чтобы поддержать западный демократический лагерь, ведущий борьбу против исламистских террористических организаций, и потребовать освобождения заложников, Макрон вновь требует от Израиля капитуляции и поощрения террора.», - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Источник: РИА Новости